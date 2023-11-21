Армия 21 ноября 2023, 14:36 Шойгу заявил о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане российскими силами Шойгу: ВС России в 2023 году занимались сдерживанием ВМС НАТО в Мировом океане РИА «Новости»

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Российские корабли в 2023 году выполняли задачи по сдерживанию Военно-морских сил Североатлантического альянса в Мировом океане. ВС России осуществили более 50 походов и прошли порядка 200 тысяч морских миль, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании ведомства.

Глава Минобороны уточнил, что интенсивность боевой подготовки российского флота в текущем году увеличилась в 1,2 раза. Он также подчеркнул, что в ходе учения «Финвал-2023» военные отработали применение разнородных сил Тихоокеанского флота с целью защиты Северного морского пути.

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По словам Шойгу, ВС России продолжили патрулировать важные районы Мирового океана совместно с кораблями других стран.

«В апреле прошло совместное патрулирование с иранскими военно-морскими силами, а в период с июля по август — с Военно-морскими силами Китая», — перечислил министр обороны.

Он добавил, что военнослужащие отработали элементы маневрирования и взаимодействия с иностранными военными судами.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что количество носителей высокоточного оружия в составе Военно-морского флота России до конца года превысит 40. По его словам, к стадии испытаний приступил фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».