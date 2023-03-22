Армия 22 марта 2023, 14:18 Шойгу заявил о росте боевых возможностей Восточного военного округа Шойгу: ВВО получил 400 единиц модернизированных образцов техники за 2022 год

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Восточный военный округ (ВВО) получил порядка 400 единиц модернизированных и современных образцов техники за 2022 год. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщил ТАСС.

«Значительно возросли боевые возможности Восточного военного округа. В прошлом году он получил около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники», — сказал он на заседании коллегии военного ведомства.

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В частности, ВВО получил самолеты Су-57, береговой ракетный комплекс «Бал», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» и атомный подводный крейсер. Министр добавил, что к концу 2023-го доля современных образцов вооружения ВКС России должна достигнуть 85%.

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Только в этом году по госпрограмме вооружения поступят 507 единиц техники. Такие показатели отвечают запланированным темпам развития и обеспечения решения важнейших задач на всех направлениях, подчеркнул Шойгу.