30 января 2024, 15:39
Шойгу заявил о необходимости решить вопросы по наладке производства по пусковым установкам
Шойгу: наладка производства по пусковым установкам — один из ключевых вопросов
На сегодняшний день в сфере ОПК остается ряд ключевых вопросов, которые требуют энергичного решения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Речь, по его словам, идет о двигателях, а также о наладке производства по пусковым установкам, сообщила пресс-служба министерства.
«В дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией, и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день», — указал он на совещании после проверки исполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.
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Также Шойгу указал на ключевые вопросы, которые требуется решить. И делать это нужно достаточно энергично.
«Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — пояснил министр.
Ранее Шойгу отмечал, что оборонная промышленность страны в разы нарастила производство оружия и боеприпасов.
«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — подчеркнул он, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
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