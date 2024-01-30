Армия 30 января 2024, 15:39 Шойгу заявил о необходимости решить вопросы по наладке производства по пусковым установкам Шойгу: наладка производства по пусковым установкам — один из ключевых вопросов Пресс-служба Минобороны

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На сегодняшний день в сфере ОПК остается ряд ключевых вопросов, которые требуют энергичного решения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Речь, по его словам, идет о двигателях, а также о наладке производства по пусковым установкам, сообщила пресс-служба министерства.

«В дополнение к этому занимаемся вместе с вами модернизацией, и это должно дать существенную прибавку к тому, что у нас есть на сегодняшний день», — указал он на совещании после проверки исполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.

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Также Шойгу указал на ключевые вопросы, которые требуется решить. И делать это нужно достаточно энергично.

«Речь идет и о двигателях, и о наладке производства по пусковым установкам», — пояснил министр.

Ранее Шойгу отмечал, что оборонная промышленность страны в разы нарастила производство оружия и боеприпасов.

«В разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов», — подчеркнул он, выступая на Едином дне приемки военной продукции.