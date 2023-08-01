Армия 01 августа 2023, 17:36 Шойгу заявил о готовности содействовать повышению боевых возможностей ВС Алжира Шойгу: Минобороны готово содействовать повышению боевых возможностей ВС Алжира РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минобороны России готово оказывать содействие повышению боевых возможностей Вооруженных сил Алжира. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу на переговорах с начальником штаба алжирской Национальной народной армии генералом Саидом Шангрихой, сообщил ТАСС.

Шойгу обратил внимание, что связи России и Алжира развиваются позитивно и динамично. Во многом на это повлияли доверительные дружеские отношения, которые сложились между лидерами двух стран.

Реклама

Министр напомнил, что ранее в ходе встречи президент РФ и лидер Алжира подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.

По мнению Шойгу, страны дали ясный сигнал всему миру, что нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы. Беспрецедентное давление Запада никак не помешает этому процессу.

«Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки», — указал Шойгу.

Глава Минобороны отметил, что Россия всегда поддерживала право каждой страны принимать суверенные решения как по внутригосударственным, так и по международным вопросам, особенно связанным с национальной безопасностью.