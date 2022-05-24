Шойгу заявил о давлении Запада на союзников России по ОДКБ

Вокруг границ стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появились долгосрочные очаги напряженности. В сложившихся условиях требуется усовершенствовать систему принятия решений для оперативного реагирования. Об этом на заседании Совета министров обороны Организации заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество со странами — партнерами по всем основным направлениям. Сейчас это особенно важно на фоне попыток Запада подорвать союзнические отношения между государствами, входящими в ОДКБ.

«Мы знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это — требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — заявил Шойгу.

Министр добавил, что Россия продолжит помогать своим союзникам в случае возникновения опасных угроз и в отстаивании суверенитета.