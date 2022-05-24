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    24 мая 2022, 14:09

    Шойгу заявил о давлении Запада на союзников России по ОДКБ

    Министр обороны России Шойгу: Запад ведет целенаправленную политику по разрушению ОДКБ

    Анатолий Минкин

    Вокруг границ стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появились долгосрочные очаги напряженности. В сложившихся условиях требуется усовершенствовать систему принятия решений для оперативного реагирования. Об этом на заседании Совета министров обороны Организации заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Шойгу заявил о давлении Запада на союзников России по ОДКБ

    Он подчеркнул, что Россия намерена развивать сотрудничество со странами — партнерами по всем основным направлениям. Сейчас это особенно важно на фоне попыток Запада подорвать союзнические отношения между государствами, входящими в ОДКБ.

    «Мы знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это — требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий», — заявил Шойгу.

    Министр добавил, что Россия продолжит помогать своим союзникам в случае возникновения опасных угроз и в отстаивании суверенитета.