Армия 04 апреля 2023, 13:00 Шойгу заявил, что весенний призыв проходит планово Министр обороны Шойгу: весеннюю призывную кампанию обеспечивают 2,7 тысячи комиссий РИА «Новости»

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Весенняя призывная кампания, начавшаяся 1 апреля, проходит в плановом порядке. Об этом заявил министр оборны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Он отметил, что кампанию обеспечивают более 2,7 тысячи призывных комиссий по всей стране. В военкоматы прибыли 706 230 человек.

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«Несколько слов о весенней призывной кампании: <…> она проходит в плановом порядке — в сроки, установленные российским законодательством. Завершилась первоначальная постановка граждан на воинский учет, проводившаяся с 1 января этого года», — доложил Шойгу.

Он добавил: благодаря тому, что воинские команды для отправки к месту службы формируются в автоматизированном режиме, время нахождения призывников на сборных пунктах удалось свести к минимуму. Воинские части получают сведения о новобранцах в электронной форме — благодаря этому они «оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия».