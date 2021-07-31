Шойгу заявил, что ВДВ России готовы к задачам любой сложности

Воздушно-десантные войска оснащены новейшим вооружением и техникой. Подразделения могут выполнять любые задачи в любой остановке — вне зависимости от уровня сложности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего выступления в подмосковном Алабине, на «Кургане Славы».

В Подмосковье провели военно-спортивный праздник в преддверии 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск. Праздник будет отмечаться 2 августа. Шойгу выступил на открытии праздника.

«Сегодня ВДВ — это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего РФ. Это высокомобильный род войск без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь», — отметил он.

Министр обороны страны подчеркнул, что состав ВДВ показывает непоколебимую силу духа, безупречное мастерство в бою и умение добиваться поставленных задач во что бы то ни стало. Шойгу отметил, что десантникам доверяли самые сложные и ответственные задания во все времена — и каждый раз они справлялись с ними четко, слаженно и оперативно.

Он добавил, что преградой на пути врага всегда становились «безупречная выучка, отвага и несгибаемая воля десантников». Отдельное внимание Шойгу уделил подвигу ВДВ во время Великой Отечественной войны, боев в Афганистане, а также борьбы с терроризмом на Северном Кавказе.

«Решить эти сложные задачи было бы невозможно без подвига десантников», — подчеркнул он.