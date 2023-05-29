29 мая 2023, 01:50
Шойгу высоко оценил боеготовность автомобильных войск в ходе СВО
Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником. Он отметил, что автомобильные войска эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.
«Сегодня воины-автомобилисты успешно овладевают новыми образцами вооружения и техники, совершенствуют профессиональное мастерство. Принимая участие в специальной военной операции, они эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях», — сказано в сообщении.
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В своем поздравлении Шойгу отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, благодаря их работе появляются новые образцы автомобильной техники и повышается уровень оснащения войск ВС России.
Шойгу пожелал военным автомобилистам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.
Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях на Украине участвуют более 2,5 тысячи иностранных наемников.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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