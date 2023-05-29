Армия 29 мая 2023, 01:50 Шойгу высоко оценил боеготовность автомобильных войск в ходе СВО РИА «Новости»

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Глава Минобороны Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов России с профессиональным праздником. Он отметил, что автомобильные войска эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне спецоперации. Об этом сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Сегодня воины-автомобилисты успешно овладевают новыми образцами вооружения и техники, совершенствуют профессиональное мастерство. Принимая участие в специальной военной операции, они эффективно выполняют поставленные перед ними задачи в самых непростых условиях», — сказано в сообщении.

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В своем поздравлении Шойгу отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его словам, благодаря их работе появляются новые образцы автомобильной техники и повышается уровень оснащения войск ВС России.

Шойгу пожелал военным автомобилистам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо России.

Ранее глава Минобороны РФ сообщил, что на стороне ВСУ в боевых действиях на Украине участвуют более 2,5 тысячи иностранных наемников.