Армия 20 февраля 2023, 16:54 Шойгу вручил военнослужащим ВС России погоны высших офицеров Министр обороны Шойгу торжественно вручил военнослужащим ВС РФ погоны высших офицеров

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Несколько военнослужащих Вооруженных сил России в торжественной обстановке получили погоны высших офицеров из рук министра обороны Сергея Шойгу. Церемония состоялась сегодня, 20 февраля, в Национальном центре управления обороной РФ. Минобороны поделилось кадрами мероприятия.

Погоны генерал-полковника вручили командующему войсками Западного военного округа Евгению Никифорову и командующему войсками Восточного военного округа Рустаму Мурадову. Еще несколько высших и старших офицеров получили от Шойгу погоны в связи с присвоением очередных воинских званий.

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Министр обороны РФ поздравил военнослужащих и выразил им благодарность за образцовое выполнение задач. Сергей Шойгу пожелал награжденным новых успехов в службе.

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Указ президента Владимира Путина о присвоении званий опубликовали 17 февраля. Помимо Никифорова и Мурадова, генерал-полковниками стали начальник Общевойсковой академии Вооруженных сил России Александр Романчук и заместитель начальника Военной академии Генштаба ВС РФ Олег Макаревич.