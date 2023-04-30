Армия 30 апреля 2023, 10:55 Шойгу вручил ЦСКА орден Александра Невского Шойгу поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов со 100-летним юбилеем клуба ЦСКА РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с вековым юбилеем ЦСКА и вручил прославленному клубу орден Александра Невского. Об этом сообщили в Минобороны.

Торжественное мероприятие состоялось в Центральном академическом театре Российской армии.

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«Я не знаю в мире клуба, который бы имел такую историю, как ЦСКА. Нет такого клуба, который имел бы столько олимпийских наград, столько чемпионов мира», — отметил Шойгу.

Он обратил внимание, что историю определяют люди, и напомнил имена знаменитых спортсменов: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Ирины Родниной, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова.

Отдельные слова благодарности министр адресовал ветеранам клуба, которые сохранили ЦСКА в непростые для страны годы.

Ранее глава ведомства анонсировал проведение в России соревнований под эгидой Международного совета военного спорта.