Важное 24 марта 2023, 13:07 Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, сбившим беспилотники ВСУ в Севастополе Министр обороны Шойгу наградил девушек-военных, сбивших беспилотники ВСУ в Севастополе Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военным, которые уничтожили украинские беспилотники в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

«Проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность», — отметил глава Минобороны.

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Он добавил, что не каждый может «вот таким образом противостоять противнику».

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Севастопольский флот отбил атаку украинских беспилотников утром 22 марта. Уничтожить удалось три объекта. Позже выяснилось, что два беспилотника поразили старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Обеих сразу же представили к государственным наградам, а кроме того, им выписали премию.

Татьяна Целуйко поделилась, что увидела беспилотник в бинокль, доложила об этом оперативному дежурному. Начальство приказало открыть огонь на поражение. Фалееву и Целуйко наградили «за добросовестное исполнение служебных обязанностей».