08 декабря 2023, 18:04
Шойгу вручил награды отличившимся военным
Министр обороны Шойгу вручил погоны высших офицеров отличившимся военным
Получивших звания высших офицеров российской армии военных поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Как сообщила пресс-служба ведомства, он вручил участникам встречи новые погоны и государственные награды.
В своем выступлении глава Минобороны поздравил военных и поблагодарил из-за образцовое выполнение задач.
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«Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время», — заявил Шойгу.
Министр пожелал военным дальнейших успехов в несении службы.
В пятницу, 8 декабря, президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» получившим звания Героев России участникам специальной военной операции. Глава государства отметил силу духа и выдержку, которую бойцы продемонстрировали во время выполнения своего воинского долга. Он подчеркнул, что он стали гордостью всей России.
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