Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» героям специальной операции на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» генеральному директору концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яну Новикову. Последний получил ее за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

«Золотая Звезда» — знак отличия, который вручают носителям звания Герой России.

Награды также получили заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак, командир танкового полка полковник Иван Шиц. Они стали Героями России по указу президента за участие в спецоперации.

«Вы с честью выполнили свой долг. Надеюсь, и дальше так же уверенно и надежно будете защищать нашу страну, ее независимость, ее граждан. Все то, что вы делаете, — это уже история», — сказал Шойгу во время церемонии. Его процитировал «Царьград».

Это уже не первый раз, когда участники спецоперации удостаиваются высоких наград. Ранее этим летом Шойгу вручил «Золотые Звезды», медали «За отвагу» и другие награды военным в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве.