Армия 11 июня 2023, 10:32 Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации Глава Минобороны Шойгу вручил в Москве госнаграды отличившимся в спецоперации военным

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В Москве наградили военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Медали «Золотая Звезда» им вручил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны.

Вручение высших государственных наград прошло в Национальном центре управления обороной РФ.

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«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Отечеству и народу», — подчеркнул Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Медали «Золотая Звезда» удостоили командира роты старшего лейтенанта Нурсултана Муссагалеева. В неравном бою офицер вместе с подчиненными уничтожил 19 единиц украинской техники. Бойцы ВСУ отступили под напором роты.

Звезду Героя России вручили и командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Его экипажу удалось сдержать наступление противника, который превосходил российских военнослужащих по силам, на одном из тактических направлениях в зоне СВО. Украинские националисты потеряли два танка и столько же боевых машин пехоты. Танкисты отбросили их на исходные позиции.