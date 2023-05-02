Армия 02 мая 2023, 13:34 Шойгу вновь указал КТРВ на необходимость удвоить производство высокоточных боеприпасов Министр обороны Шойгу: КТРВ должна удвоить производство высокоточных средств поражения Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Сергей Шойгу вновь указал Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на необходимость удвоить производство высокоточных средств поражения. Поручение прозвучало на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Шойгу указал, что выполнение гособоронзаказа Корпорацией — один из главных вопросов повестки. Министр напомнил, что предприятие поставляет в зону спецоперации «широкую номенклатуру авиационного и морского оружия», многое из которого не имеет аналогов. По некоторым новейшим типам вооружения КТРВ перешла на серийное производство, оперативно проведя все этапы разработки. Сейчас создание перспективных, модернизированных образцов оружия продолжается.

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«Предприятие выполняет государственный оборонный заказ в установленные сроки. Сейчас необходимо в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», — подчеркнул Сергей Шойгу.

На селекторном совещании один из докладов будет посвящен тому, как предприятие выполняет эту задачу.

Ранее о том, что Корпорации нужно нарастить производство таких боеприпасов в два раза, Шойгу заявлял в марте на рабочем совещании с ее руководством и профильными органами военного управления на одном из предприятий в Подмосковье.