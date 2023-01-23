Армия 23 января 2023, 22:52 Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим Глава Минобороны России Шойгу: мобилизованные получат выплаты со дня назначения на службу РИА «Новости»

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Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим. Приказ опубликовали на на официальном интернет-портале правовой информации.

Мобилизованные россияне будут получать ежемесячные выплаты со дня назначения на воинскую службу и до дня освобождения от нее. Если боец заключил контракт, он начнет получать выплаты с того дня, как документ вступит в силу.

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Согласно приказу, военнослужащие будут получать ежемесячную социальную выплату одновременно с денежным довольствием. В последний месяц службы военный получит выплату за количество прослуженных дней.

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В Кремле заявили, что указ о мобилизации продолжает действовать . Помимо призыва резервистов, он предусматривает и другие мероприятия, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь идет о закрытом пункте указа об исполнении своих обязанностей военнослужащими. Песков уточнил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершен при достижении установленной численности.