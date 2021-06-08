Шойгу устроил внезапную проверку московского военкомата и раскритиковал отсутствие компьютеров

Глава Минобороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов Москвы. В Сети появилось видео визита министра в учреждение.

На кадрах Шойгу идет по коридорам военкомата. Сопровождавший его военный громко позвал одну из сотрудниц, но министр попросил его «не кричать».

Затем глава ведомства отчитал работников военкомата за отсутствие необходимого оборудования. Он сказал, что уже третий раз приезжает сюда и видит холодильник, микроволновку, но не необходимые для работы компьютеры.

«Компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… вы что, как партизаны-то, письма закладываете? Что это за работа такая», — заявил Шойгу.

Весенний призыв на военную службу действует в России с 1 апреля по 15 июля. В 2020 году в армию пошли 135 тысяч человек. В этот раз военные ожидают около 134 тысячи новобранцев.