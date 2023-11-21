21 ноября 2023, 14:30
Шойгу указал на важность поддержания всех компонентов СЯС в готовности
Шойгу назвал важной задачей поддержание компонентов СЯС в постоянной готовности
Важно поддерживать все компоненты Стратегических ядерных сил в постоянной готовности. На это указал министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
«Важной задачей остается поддержание всех компонентов Стратегических ядерных сил в постоянной готовности», — сказал глава ведомства.
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Шойгу отметил, что Россия уделяет особое внимание наращиванию морских СЯС. Военно-морской флот РФ пополнился тремя новейшими атомными подводными крейсерами проекта «Борей-А», сообщил министр.
Также завершаются государственные испытания ракетной подлодки стратегического назначения «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота, заявил глава Минобороны. По его словам, доля современных кораблей в ядерной триаде достигла 100%.
В октябре под руководством президента России Владимира Путина прошла плановая тренировка Стратегических сил ядерного сдерживания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что глава государства остался доволен результатами учений.
Минобороны РФ
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