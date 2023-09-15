Армия 15 сентября 2023, 09:10 Шойгу указал на необходимость улучшения боевых вертолетов Ка-52М Шойгу заявил, что возможности Ка-52М и защищенность пилотов нужно улучшать РИА «Новости»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на важность улучшения боевых характеристик вертолетов Ка-52М и защищенности их летчиков. Об этом министр заявил после проверки выполнения гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве, сообщил ТАСС.

В пятницу, 15 сентября, Шойгу отправился в рабочую поездку по Приморскому краю. Утром министр посетил дальневосточный завод «Звезда», а после направился на предприятие «Прогресс», занимающееся производством боевых вертолетов Ка-52М. Там он ознакомился с цехами и приступил к совещанию с руководством предприятия.

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«Боевые возможности вертолетов Ка-52М нужно совершенствовать, а защищенность летчиков — повышать», — подчеркнул глава Минобороны.

Во время проверки выполнения гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Большом Камне министр обороны России подчеркнул, что необходимо максимально использовать мощности предприятия для модернизации подлодок.