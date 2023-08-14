Армия 14 августа 2023, 13:28 Шойгу указал на минусы западной техники в боях Шойгу: техника Запада оказалась далеко не безупречной в боевых условиях Пресс-служба Минобороны

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Разрекламированная техника Запада оказалась далеко не безупречной в реальных боевых условиях. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии форума «Армия-2023».

Шойгу подчеркнул, что российское вооружение продолжает показывать свою эффективность, чего нельзя сказать о технике Запада.

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«Широко разрекламированная западная техника на самом деле оказалась далеко не безупречной», — отметил глава Минобороны.

По его словам, в ненадежности вооружения Запада можно легко убедиться, ознакомившись с экспозицией трофейного оружия на форуме «Армия-2023».

Шойгу также указал на быструю адаптацию оборонно-промышленного комплекса РФ в условиях жесткого санкционного давления и наращивание мощностей ВПК в отдельных направлениях.

В ходе открытия форума «Армия-2023» министр обороны Сергей Шойгу ознакомился с новейшими средствами поражения, которые подойдут для истребителя пятого поколения Су-57.