Шойгу сравнил военкоматы с гардеробами в театре и объявил их модернизацию

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов. Времени подчиненным на раскачку он не дал, поручил реализовать проект за год.

Об обновлении военкоматов он заявил во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщил ТАСС.

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — сказал министр.

Он поручил губернатору реализовать программу всего за один год. Руденя отметил, что область способна уложиться и в короткие сроки.

«Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», — пошутил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов Москвы. Он отчитал его работников за отсутствие необходимого оборудования. Вместо нужных для работы компьютеров в ведомстве стоят холодильники и микроволновки.