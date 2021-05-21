Шойгу сравнил российские лазерные комплексы с мечами из «Звездных войн»

Министр обороны России Сергей Шойгу сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы «Пересвет» со световыми мечами из фантастической космической саги «Звездные войны». Это произошло во время марафона «Новое знание».

«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад — лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы „Пересвет“, которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой — они не прекратили своего движения в развитии», — подчеркнул Шойгу. Его слова процитировало РИА «Новости».

Министр отметил, что комплексы продолжат развивать, потому что «там очень большое поле деятельности науки». При этом министр обороны России напомнил, что сейчас армия страны перевооружается на ракетные комплексы «Авангард». Кроме того, военные проводят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Президент России Владимир Путин впервые сообщил о новейших видах российского стратегического вооружения во время своего послания Федеральному собранию в 2018 году. Тогда речь шла в том числе и о боевом лазере «Пересвет». На опытно-боевое дежурство эти установки заступили уже 1 декабря 2018 года. Через год они стали использоваться для прикрытия передвижных ракетных комплексов в России.