Шойгу сообщил о боевом слаживании региональной группировки войск в Белоруссии | 360°

Армия 02 ноября 2022, 12:40 Шойгу сообщил о боевом слаживании региональной группировки войск в Белоруссии Глава Минобороны РФ Шойгу: в Белоруссии идет боевое слаживание региональной группировки РИА "Новости"

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Мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей проводятся в Белоруссии совместно с Россией с 22 октября. Таким было решение лидеров двух стран, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии.

«Решением президентов наших стран <…> на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей, назначенных в состав региональной группировки войск», — процитировал ТАСС главу оборонного ведомства.

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Два государства формируют единое оборонное пространство, добавил он.

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Как ранее заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, задача группировки войск Союзного государства — исключительно оборонительная. Это «адекватное реагирование на происходящее» вблизи белорусских границ. Страна по-прежнему не собирается ни на кого нападать, но готовится ответить в случае атак на нее. Войска осуществляют дежурство в усиленном режиме, продолжается разведка, страна обменивается разведывательной информацией с союзниками.