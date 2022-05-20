Шойгу рассказал об опасности учений «Защитник Европы» для России

Военные угрозы у западных границ России нарастают, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В учениях «Защитник Европы» США и НАТО будут разворачивать группировки на Арктическом, Западном, Юго-Западном направлениях, сообщил ТАСС.

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ», — сказал он на коллегии Минобороны РФ.

За восемь лет интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе увеличилась с трех до 45, то есть в 15 раз. С 2016 года американские корабли с управляемым ракетным оружием выполнили близи Калининградской области 24 задачи, с начала этого года — шесть, с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет.

Кроме того, США совместно с НАТО тренируются перебрасывать в Европу полноценную дивизию и разворачивать группировку войск на трех стратегических направлениях: Арктическом, Западном и Юго-Западном. На это нацелена серия учений «Защитник Европы». В них примут участие до 40 тысяч человек.

Сергей Шойгу объявил, что в ответ на нарастание военной угрозы до конца года в Западном военном округе будет создано 12 воинских частей и подразделений. Войска также получат более двух тысяч единиц современного вооружения и техники. Контрольные проверки в округе по итогам зимы уже показали качественный рост уровня подготовки соединений на 25%. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42%, налет авиации с начала года вырос на 4%.