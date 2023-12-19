Армия 19 декабря 2023, 14:53 Шойгу заявил об усиленной работе оборонных предприятий России Шойгу: конструкторы создают новые вооружения для российской армии за 4-7 месяцев РИА «Новости»

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Российские конструкторы работают в ускоренном режиме. Они создают новое оружие для отечественной армии за четыре-семь месяцев. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

«Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях за пять-восемь лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение четырех-семи месяцев», — сказал он.

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По его словам, таких временных показателей не было со времен Великой Отечественной войны. Шойгу назвал отечественную армию самой боеспособной во всем мире. Он уточнил, что боевой опыт получили 650 тысяч военнослужащих. А специальная военная операция показала, что российские бойцы умеют адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.

Также на коллегии Минобороны Шойгу сообщил, что с начала СВО союзники передали Украине 203 миллиарда долларов. Эта сумма на 30 миллиардов превышает ВВП республики.