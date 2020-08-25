Шойгу рассказал о программе перевооружения армии РФ
Глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу рассказал сайту телеканалу «Звезда», что программа перевооружения российской армии выполнена на 60%.
По словам министра, решение президента создать программу перевооружения армии было обусловлено рядом событий.
«Здесь, конечно, президент установил жесточайший контроль за выполнением. Два раза в год мы собираемся, закрываемся от всех, и идет целая серия совещаний, где, бывает, в день заслушивается там по 9-12-16 тем и докладов», — обратил внимание Шойгу.