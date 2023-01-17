Армия 17 января 2023, 12:32 Шойгу рассказал о масштабных изменениях в армии с 2023 по 2026 год Министр обороны Шойгу провел совещание по увеличению численности ВС до 1,5 млн человек РИА «Новости»

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Выполнение решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил страны до 1,5 миллиона человек стало темой совещания министра обороны Сергея Шойгу с заместителями и главнокомандующими всех групп войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что все запланированные мероприятия по увеличению численности армии объединят в комплексный план и синхронизируют с поставками вооружения по гособоронзаказу и строительством необходимой для размещения военных инфраструктуры. Планируется, что все масштабные изменения в армии пройдут с 2023 по 2026 год.

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Шойгу подчеркнул, что увеличение численности вооруженных сил необходимо для обеспечения безопасности государства, защиты новых субъектов и критически важных объектов.

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В рамках усиления армии на новых территориях организуют самодостаточные войсковые группировки, а также создадут два новых территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Армейский корпус из трех мотострелковых дивизий Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск появится в Карелии.

В Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте семь мотострелковых бригад переформируют в дивизии. Министерство добьется увеличения боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Министр добавил, что особое внимание нужно уделить привлечению в армию контрактников, определить необходимую численность курсантов и слушателей в вузах Минобороны, а также увеличить количество специалистов, проходящих обучение в центрах Вооруженных сил России.