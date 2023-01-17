17 января 2023, 12:32
Шойгу рассказал о масштабных изменениях в армии с 2023 по 2026 год
Министр обороны Шойгу провел совещание по увеличению численности ВС до 1,5 млн человек
Выполнение решения президента России Владимира Путина об увеличении численности вооруженных сил страны до 1,5 миллиона человек стало темой совещания министра обороны Сергея Шойгу с заместителями и главнокомандующими всех групп войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что все запланированные мероприятия по увеличению численности армии объединят в комплексный план и синхронизируют с поставками вооружения по гособоронзаказу и строительством необходимой для размещения военных инфраструктуры. Планируется, что все масштабные изменения в армии пройдут с 2023 по 2026 год.
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Шойгу подчеркнул, что увеличение численности вооруженных сил необходимо для обеспечения безопасности государства, защиты новых субъектов и критически важных объектов.
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В рамках усиления армии на новых территориях организуют самодостаточные войсковые группировки, а также создадут два новых территориальных объединения — Московский и Ленинградский военные округа. Армейский корпус из трех мотострелковых дивизий Сухопутных войск и двух десантно-штурмовых дивизий Воздушно-десантных войск появится в Карелии.
В Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте семь мотострелковых бригад переформируют в дивизии. Министерство добьется увеличения боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.
Министр добавил, что особое внимание нужно уделить привлечению в армию контрактников, определить необходимую численность курсантов и слушателей в вузах Минобороны, а также увеличить количество специалистов, проходящих обучение в центрах Вооруженных сил России.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Армия
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