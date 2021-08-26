Шойгу рассказал о достижениях оборонно-промышленного комплекса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия — 2021» рассказал о новых достижениях и планах оборонно-промышленного комплекса России. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда».

За прошедший год были исправлены недочеты в вооружении. Например, вдвое увеличена дальность оружия на военной авиации. Кроме того, у армии появились ударные беспилотники, в которых возникла потребность в Сирии.

Развивается и сфера робототехники.

«Роботы-саперы были самым началом. Одновременно с этим разрабатывались ударные роботы. Думаю, что на учениях „Запад-2021“ вы увидите не один и не два. Это уже будет промышленное производство, десятки ударных роботов, оружие которых действует на дистанции до пяти километров», — сказал Шойгу.

Министр также отметил достижения медицины, в частности, новейшую ПЦР-лабораторию, в которой можно проводить тестирование на коронавирус в экспресс-режиме.

«Мы сейчас ускоренными темпами будем заканчивать экспресс-лабораторию, которая делает ПЦР-анализы. Сейчас надо завершить испытания, и дальше мы будем закупать и запускать ее в серию», — заключил он.