Армия 08 июня 2023, 17:45 Шойгу проверил технику и оружие перед отправкой в зону спецоперации Министр обороны Шойгу проверил оружие в арсеналах ЗВО перед отправкой на спецоперацию РИА «Новости»

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Проверку приема и подготовки бронетанковой техники перед отправкой в зону специальной военной операции в Западном военном округе провел министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Проверку приема и подготовки бронетанковой техники перед отправкой в зону специальной военной операции в Западном военном округе провел министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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В ходе визита на базу резерва министр подчеркнул, что сроки приема военной техники нужно сократить и в кратчайшие сроки передать ее в подразделения, которые находятся на передовой. Министр добавил, что на бронетехнику нужно устанавливать части дополнительной защиты с учетом уже накопленного боевого опыта.

На хранения артиллерийских боеприпасов и ракет министр проверил, как военные соблюдают регламент технического обслуживания и ремонта. Шойгу подчеркнул, что необходимо качественно готовить снаряды и оперативно отправлять их в войска, которые находятся в зоне специальной военной операции.