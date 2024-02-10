Армия 10 февраля 2024, 10:05 Шойгу проверил производство беспилотников для ВС России в Удмуртии Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов дронов, поставляемых в ВС России с предприятий концерна «Калашников». Ему доложили, что за два года здесь открыли новые цеха, что позволило нарастить объем производства беспилотников на 60%. Ввод новых мощностей позволит вдвое увеличить производство высокоточного оружия, в частности управляемых ракет авиационного базирования «Вихрь-1», управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2» и зенитных управляемых ракет «Стрела».

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Сергею Шойгу также продемонстрировали новые композитные материалы, используемые в производстве БПЛА и повышающие их живучесть. А на ведущем предприятии ГК ZALA Aero, где выпускаются барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, представили новые, доработанные образцы беспилотников.

Наконец, на предприятии «Беспилотные системы» Шойгу рассказали о создании широкого ряда беспилотников с разными вариантами полезной нагрузки и разработке собственной программы обучения расчетов БПЛА.

Большую часть задач, поставленных перед предприятиями год назад, удалось решить, подытожил министр обороны. Теперь, по его словам, пора переходить к следующему этапу: сосредоточиться на «вопросах ретрансляции, управления, наведения, целеуказания». Шойгу также перечислил задачи, которые решают беспилотники в ходе СВО.