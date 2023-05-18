Армия 18 мая 2023, 12:28 Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЗВО Минобороны РФ: Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил, как проводят боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа. Об этом российское военное ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов», — уточнили в Минобороны.

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Военнослужащие, заключившие контракт, проходят интенсивное обучение. Для них проводят практические занятия по тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке, доложил Шойгу командир одного из подразделений, готовящихся на полигоне ЗВО.

Контрактников учат водить боевую и специальную технику, а также подготавливать связь. Все, кто проходит обучение, выполняют стрельбы из различных видов вооружения.

Военнослужащих, завершивших полный практический курс, направляют в пункты постоянной дислокации. Дальнейшую подготовку контрактников проводят в их подразделениях и воинских частях.

Ранее Шойгу проверил в Южном военном округе готовность техники, предназначенной для отправки в зону спецоперации. Главе Минобороны продемонстрировали новые партии современных танков и бронированных машин.