08 июля 2023, 08:18
Шойгу проверил отработку бойцами ЮВО навыков по городским боям
Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по ведению городского боя
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Шойгу проверил <…> организацию боевой подготовки военнослужащих <…> вновь формируемых соединений и воинских частей», — уточнили в ведомстве.
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Для бойцов проводятся практические занятия по огневой подготовке, их обучают вождению боевой техники и другим необходимым навыкам в течение 38 суток.
Так, обучение танковых экипажей проводится на современных тренажерных комплексах. Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт в зоне СВО.
Министр проверил, как отрабатывают навыки ведения городского боя.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал российскую армию современной и героической.
Минобороны РФ
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Сергей Шойгу
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