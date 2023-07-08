Армия 08 июля 2023, 08:18 Шойгу проверил отработку бойцами ЮВО навыков по городским боям Шойгу проверил отработку контрактниками в ЮВО навыков по ведению городского боя

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа отработку контрактниками навыков по ведению боя в различных условиях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Шойгу проверил <…> организацию боевой подготовки военнослужащих <…> вновь формируемых соединений и воинских частей», — уточнили в ведомстве.

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Для бойцов проводятся практические занятия по огневой подготовке, их обучают вождению боевой техники и другим необходимым навыкам в течение 38 суток.

Так, обучение танковых экипажей проводится на современных тренажерных комплексах. Все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, которые имеют боевой опыт в зоне СВО.

Министр проверил, как отрабатывают навыки ведения городского боя.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал российскую армию современной и героической.