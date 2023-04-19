Важное 19 апреля 2023, 13:25 Шойгу проверил организацию боевого дежурства комплексов «Ярс» под Калугой Глава Минобороны Шойгу проверил несение боевого дежурства полком с «Ярсами» под Калугой

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Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил организацию несения боевого дежурства одного из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области. Подразделение вооружено комплексами «Ярс», уточнили в пресс-службе министерства.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил Сергею Шойшу о ходе перевооружения части на ракетные комплексы «Ярс». Там же создали качественные условия для комфортного размещения военных и организации боевого дежурства.

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«Козельская ракетная дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого уже поступили новые ракетные комплексы „Ярс“ стационарного шахтного базирования», — сообщили в Минобороны.

Министру рассказали о возможностях шахтной пусковой установки, а также показали работу боевого модуля системы защиты нового поколения. Это вооружение способно обеспечить безопасность объектов, находящихся под охраной. В конце визита командование доложило Сергею Шойгу о состоянии боевой готовности части.