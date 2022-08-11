Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа в Московской и Тульской областях

Глава Минобороны Сергей Шойгу проверил работы предприятий ОПК в Московской и Тульской областях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей ведомства,

«Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа по всей номенклатуре продукции», — рассказали они.

В Коломне Шойгу встретил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Вместе они посетили Научно-производственную корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения». Это предприятие задействовано в выполнении гособоронзаказа. Шойгу показали новейшие наработки вооружения. Также глава Минобороны изучил технологический процесс производства изделий.

В Тульской области Шойгу посетил Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова. Там его сопровождал глава региона Алексей Дюмин. В бюро глава Минобороны осмотрел производство легкобронированной военной техники.

Третьим предприятием, в котором Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа, стало Научно-производственное объединение «Сплав». Местные сотрудники показали министру военного ведомства работу испытательного центра и производственных лабораторий.