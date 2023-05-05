Армия 05 мая 2023, 17:36 Шойгу проверил готовность техники в Южном военном округе Глава Минобороны Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения в ЮВО Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Южном военном округе проверил готовность техники и вооружения, которые направят в зону проведения спецоперации. Министру показали новые партии современных танков и боевых бронированных машин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Образцы нового вооружения Шойгу представил замминистра обороны Алексей Кузьменков. Глава ведомства также осмотрел базы хранения и ремонта техники, выведенной из зоны ведения боевых действий.

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«Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных Сил РФ в районах специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны и командующих группировок. Глава ведомства поручил взять на особый контроль вопросы непрерывного снабжения ВС России в зоне проведения СВО всем необходимым.

Российские военные продолжили наступательные действия в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в районе Часова Яра уничтожили мост, которым пользовались бойцы ВСУ.