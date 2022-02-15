Шойгу провел переговоры с президентом Сирии и посетил авиабазу Хмеймим

Глава Минобороны Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Помимо этого, министр проинспектировал российскую авиабазу в Хмеймиме.

Рабочую поездку в Сирию Шойгу совершил по поручению президента Владимира Путина. Во время встречи с Асадом глава Минобороны сообщил ему об учениях ВМФ России, которые проходят в восточной части Средиземного моря, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, на повестку вынесли вопросы военно-технического сотрудничества России и Сирии в рамках совместной борьбы с остатками международных террористов. Стороны обсудили и оказание Россией гуманитарной помощи населению этой страны.

Шойгу также посетил российскую авиабазу в Хмеймиме. Там он проверил объекты инфраструктуры и возложил венок к бюстам Героев России, которые погибли при выполнении боевых задач в Сирии.

В конце декабря прошлого года Асад встретился с российской парламентской делегацией. Ее возглавил зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. На переговорах речь шла о возможностях укрепления связей России и Сирии в экономической и социальной сферах.