Армия 27 декабря 2022, 13:30 Шойгу провел итоговое селекторное совещание министерства обороны Министр обороны Шойгу провел итоговое совещание с руководящим составом ведомства Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 27 декабря заслушал итоговые доклады за 2022 год руководящего состава Вооруженных сил России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось итоговое тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил РФ», — сказали в ведомстве.

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В Министерстве уточнили, что глава военного ведомства также интересовался планами на 2023 год и мероприятиями оперативной и боевой подготовки.

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Подводя итоги уходящего года, Шойгу напомнил коллегам о поручениях президента России Владимира Путина, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

Ранее министр посетил Ижевск и побывал на концерне «Калашников» с целью проверить выполнение гособоронзаказа.