Армия 06 апреля 2023, 15:04 Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области Глава Минобороны Шойгу проверил работы по гособоронзаказу в Нижегородской области Пресс-служба Минобороны

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Глава Минобороны Сергей Шойгу 6 апреля посетил в Нижегородской области несколько предприятий ОПК, выпускающих боеприпасы для артиллерии и авиации. Он проверил выполнение гособоронзаказа, рассказали в пресс-службе министерства.

«Представители руководства предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры», — отметили в Минобороны.

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Там уточнили, что сейчас предприятия реализуют программу расширения производственных мощностей для обеспечения средствами поражения российских военных, задействованных в зоне проведения спецоперации.

После осмотра производственных линий Сергей Шойгу провел рабочее совещание с руководителями предприятий и представителями органов военного управления. Министр обороны обратил внимание на необходимость соблюдение графика выполнения гособоронзаказа.

Ранее глава Минобороны встретился с командованием объединенной группировки российских войск. Шойгу отметил рост производства высокоточных боеприпасов для нужд армии.