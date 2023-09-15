Армия 15 сентября 2023, 07:16 Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморском крае Минобороны: Шойгу проинспектировал выполнение оборонзаказа на заводе «Звезда»

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Российский министр обороны Сергей Шойгу приехал на завод «Звезда» в Приморье и проверил, как там идет выполнение госборонзаказа. Он подчеркнул, что надо маскимально использовать мощности предприятия для скорейший модернизации подлодок. Об этом сообщило военное ведомство.

Представители Минобороны раскрыли, что министр 15 сентября находится с рабочим визитом в Приморском крае. Утром он посетил завод «Звезда» в Большом Камне.

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Шойгу принял доклад от директора предприятия. Последний рассказал о строительстве плавучего докового комплекса и о том, как проходит модернизация и ремонт атомных подводных лодок.

«Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности „Звезды“, чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок», — заявили в ведомстве.

ДВЗ «Звезда» является ведущим заводом по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота. Это единственное предприятие на Дальнем Востоке, которое специализируется на переоборудовании, ремонте и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.