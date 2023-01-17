Важное 17 января 2023, 08:12 Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» в зоне СВО Министр обороны Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу штаб группировки «Восток» в зоне специальной операции, заслушав доклад по текущей обстановке от командующего генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Шойгу также заслушал командующих соединениями и объединениями в ходе выполнения поставленных боевых задач в рамках специальной операции.

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Министр поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и героизм, вручив им государственные награды.

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«Вы защищаете наше Отечество, достойно несете службу и помогаете тем, кому нужна помощь. Делаете все, чтобы приблизить день Победы», — сказал он на вручении наград.

Кроме того, Шойгу обратил внимание на всестороннее обеспечение войск, участвующих в спецоперации, создании безопасных условий работы тыловых и медицинских подразделений, организации фортификационных работ и безопасное размещение военнослужащих в полевых условиях.