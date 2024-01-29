29 января 2024, 08:54
Шойгу проинспектировал процесс модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье
Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области
Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа. В рамках визита глава ведомства проверил, как проходит процесс модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны РФ в Подмосковье, сообщило РИА «Новости».
Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Московской области, проинформировало агентство со ссылкой на данные военного ведомства.
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Как уточнил телеканал «Звезда», Шойгу доложили о кратном росте количества прошедших испытания образцов вооружения и военно-специальной техники. Положительная динамика связана с совершенствованием экспериментальной базы 12-го Центрального НИИ Минобороны.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
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