Важное 29 января 2024, 08:54 Шойгу проинспектировал процесс модернизации НИИ Минобороны в Подмосковье Шойгу проверил ход модернизации НИИ Минобороны в Московской области

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Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Западного военного округа. В рамках визита глава ведомства проверил, как проходит процесс модернизации экспериментальных баз НИИ Минобороны РФ в Подмосковье, сообщило РИА «Новости».

Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов Минобороны России, дислоцированных в Московской области, проинформировало агентство со ссылкой на данные военного ведомства.

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Как уточнил телеканал «Звезда», Шойгу доложили о кратном росте количества прошедших испытания образцов вооружения и военно-специальной техники. Положительная динамика связана с совершенствованием экспериментальной базы 12-го Центрального НИИ Минобороны.