17 июня 2023, 08:24
Шойгу проинспектировал производство танков на заводе в Омской области
МО: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и процесс выполнения гособоронзаказа в Омской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Глава Минобороны посетил завод по производству танков и тяжелых огнеметных систем. Там ему показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. По словам руководителя предприятия, за счет оптимизации производства удалось повысить качество продукции и увеличить ее выпуск в разы. Шойгу указал руководству завода на строгое соблюдение графика выполнения гособоронзаказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и ТОС.
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Также Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения СВО на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Министру доложили, что сейчас здесь хранится более четырех тысяч различных артиллерийских установок и свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.
На этой неделе Шойгу посетил Западный военный округ. Там он проверил, как организовано боевое дежурство расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов.
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