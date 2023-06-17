Армия 17 июня 2023, 08:24 Шойгу проинспектировал производство танков на заводе в Омской области МО: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на танковом заводе в Омской области Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил арсеналы хранения вооружения и процесс выполнения гособоронзаказа в Омской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Глава Минобороны посетил завод по производству танков и тяжелых огнеметных систем. Там ему показали автоматическую линию по сборке гусеничных лент. По словам руководителя предприятия, за счет оптимизации производства удалось повысить качество продукции и увеличить ее выпуск в разы. Шойгу указал руководству завода на строгое соблюдение графика выполнения гособоронзаказа и поставил задачу продолжить расширение производственных мощностей по выпуску танков и ТОС.

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Также Шойгу проверил подготовку техники и вооружения к отправке в зону проведения СВО на арсеналах и базах резерва, дислоцированных на территории региона. Министру доложили, что сейчас здесь хранится более четырех тысяч различных артиллерийских установок и свыше 700 единиц артиллерийского вооружения.

На этой неделе Шойгу посетил Западный военный округ. Там он проверил, как организовано боевое дежурство расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов.