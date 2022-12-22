Важное 22 декабря 2022, 14:01 Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО Министр обороны Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

В ходе визита Шойгу проверил условия размещения военной техники и личного состава в местах временной дислокации воинских частей.

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Также глава ведомства заслушал доклады командиров подразделений и пообщался с военнослужащими.

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«Министр обороны Шойгу обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в проведении специальной операции», — отметили в Минобороны.

Начальник медицинской службы доложил министру о запасах медицинского имущества, медикаментов и организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти.

Кроме того, Шойгу отметил поддержание правильной температуры в блиндажах и поздравил бойцов с наступающим Новым годом.

«Топить надо! Молодцы, молодцы! Чтобы никто не простывал, все правильно», — сказал он.

В среду, 21 декабря, Шойгу выступил на коллегии Минобороны, на которой присутствовал президент России Владимир Путин. Министр сообщил, что после начала специальной операции российские войска освободили территорию в пять раз больше той, что ЛНР и ДНР занимали до 24 февраля.