22 декабря 2022, 14:01
Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО
Министр обороны Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО
Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил России в зоне проведения специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
В ходе визита Шойгу проверил условия размещения военной техники и личного состава в местах временной дислокации воинских частей.
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Также глава ведомства заслушал доклады командиров подразделений и пообщался с военнослужащими.
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«Министр обороны Шойгу обратил внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в проведении специальной операции», — отметили в Минобороны.
Начальник медицинской службы доложил министру о запасах медицинского имущества, медикаментов и организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти.
Кроме того, Шойгу отметил поддержание правильной температуры в блиндажах и поздравил бойцов с наступающим Новым годом.
«Топить надо! Молодцы, молодцы! Чтобы никто не простывал, все правильно», — сказал он.
В среду, 21 декабря, Шойгу выступил на коллегии Минобороны, на которой присутствовал президент России Владимир Путин. Министр сообщил, что после начала специальной операции российские войска освободили территорию в пять раз больше той, что ЛНР и ДНР занимали до 24 февраля.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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