Армия 19 мая 2023, 12:21 Шойгу проинспектировал передовой пункт управления на Запорожском направлении Министр Шойгу посетил пункт управления группировки «Восток» на Запорожском направлении

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Министр обороны России Сергей Шойгу, будучи в зоне проведения спецоперации, проинспектировал работу передового пункта управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении. Кадры рабочей поездки показало Минобороны.

Он побывал на командном пункте, где заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба, провел совещание и вручил бойцам награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу». Сергею Шойгу сообщили о текущей обстановке в зоне конфликта, действиях Вооруженных сил Украины и выполнении боевых задач российскими войсками.

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«Высокие награды — это высокая оценка вашего ратного труда», — сказал министр.

Перед поездкой на передовой пункт управления он проверил боевую подготовку военнослужащих по контракту на полигонах Западного военного округа. Для них устроили интенсивный курс обучения под руководством офицеров с боевым опытом, после которого отправят к местам дислокации и продолжат подготовку там.