Армия 14 июня 2023, 13:52 Шойгу проинспектировал новый объект системы контроля космоса в ЗВО Министр обороны РФ Шойгу проверил дежурство на новом объекте контроля космоса Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил несение боевого дежурства на новом объекте системы контроля космического пространства в рамках визита в войска Западного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны.

Глава оборонного ведомства проверил, как организовано боевое дежурство расчетами специализированной радиолокационной станции для обнаружения малоразмерных космических объектов.

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На сегодняшний день станция не имеет мировых аналогов. Она способна искать и контролировать малоразмерные космические объекты в автоматическом режиме. Ожидается, что к 2027 году контролируемая область околоземного пространства увеличится. Тогда время обнаружения космических аппаратов после запуска или маневра сократится в четыре раза, а определение их назначения — в два раза.

Ранее Сергей Шойгу во время поездки в Западный военный округ поручил ускорить поставки военной техники в зону проведения специальной военной операции. По его словам, благодаря налаженным поставкам российские военные успешно поражают иностранную броневую технику.