Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО | 360°

Армия 08 ноября 2022, 18:32 Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО Министр обороны Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

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Командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил Шойгу оперативную обстановку. Отдельным вопросом доклада стало обеспечение довольствием военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.

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Глава российского Минобороны наградил бойцов за проявленные мужество и героизм. Министр вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества.

В начале ноября Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданную службу.