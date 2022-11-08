Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО | 360°

08 ноября 2022, 18:32
Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО
Министр обороны Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск, выполняющей задачи специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине», — подчеркнули в ведомстве.
Реклама
Командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил Шойгу оперативную обстановку. Отдельным вопросом доклада стало обеспечение довольствием военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
Реклама
Глава российского Минобороны наградил бойцов за проявленные мужество и героизм. Министр вручил медали «Золотая Звезда» Героя РФ и ордена Мужества.
В начале ноября Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за преданную службу.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама