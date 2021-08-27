Шойгу призвал защитить Россию от антигосударственной пропаганды

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что против страны ведется антироссийская пропаганды. Это значит, что государству надо выстроить систему защиты.

«Прежде всего, это попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны. Ведь, постепенно, шаг за шагом, против нас ведется глубокая работа. От Калининграда до Камчатки. Не менее важные вопросы: должна быть идеология или нет? Почему нужны замполиты в войсках? Для чего за рубежом созданы центры пропаганды?» — сказал Шойгу во время конференции «Армия и общество. Психологическая оборона», которая проходит в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2021». Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, враждебные центры антироссийской пропаганды появляются около границ РФ — в Хельсинки, Риге, Таллине, Варшаве. Он заявил, что нужно создать систему защиту против этого. Нельзя допустить, чтобы в России забыли свою историю, заслуги родителей и дедов.

«Мы не должны позволить кому-то разрушать эту среду. Мы должны сохранить и приумножить ее. В этом я убежден точно, и мы это делаем все вместе», — сказал глава военного ведомства.

На конференции прозвучали различные доклады, участники мероприятия поделились мнением об актуальных информационных и психологических угрозах современности и выступили с предложениями по выработке мер защиты от них российского общества.