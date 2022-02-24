Шойгу призвал уважать украинских военных

Глава Минобороны Сергей Шойгу дал специальные распоряжения всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. Об этом сообщило в своем Telegram-канале РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«С учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением. Проработать создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям», — процитировало издание Сергея Шойгу.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что в планы страны не входит оккупация украинских территорий. Минобороны сообщило, что авиация Вооруженных сил Украины, а также военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы выводятся из строя высокоточными средствами поражения. При этом российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Позже Минобороны заявило, что средства ПВО Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз страны выведена из строя.

Данные средств российской разведки показали, что подразделения и военнослужащие украинской армии массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции сложивших оружие подразделений украинской армии не подвергаются ударам, заявили в министерстве.