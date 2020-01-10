Шойгу приказал следить за работой США над ракетами средней и меньшей дальности

Министр пояснил, что анализ военных угроз поможет составить план по обороне страны на 2021−2025 годы. Об этом Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании по вопросам направлений работы военного ведомства на этот год, подчеркнув, что ключевые задачи поставил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин.

Глава военного ведомства отметил, что в этом году необходимо перевооружить Ракетные войска стратегического вооружения комплексами «Авангард» и «Ярс». Ядерный флот России должен получить субмарины класса «Борей-А».

Кроме того, до конца этого года в войска поступит около четырех тысяч единиц бронетанковой и автомобильной техники, а также 1,7 тысячи единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Кроме того, в этом году продолжится работа по строительству арсеналов для хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Договор о запрете производства и испытаний ракет средней и меньшей дальности приостановил свое действие начиная с 2 августа 2019 года. Первыми признали документ потерявшим действие США, которые в одностороннем порядке объявили о выходе из соглашения. В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора.

В конце декабря глава Пентагона Марк Эспер объявил, что американские войска провели испытания неядерной баллистической ракеты наземного базирования. Ранее такой вид вооружения был запрещен договором РСМД.