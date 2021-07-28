Шойгу пригласили посетить военные учения в Китае

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу согласился принять участие в учениях в КНР. Приглашение поступило от его китайского коллеги Вэй Фэнхэ.

Министры обороны России и Китая провели переговоры в Душанбе. Шойгу отметил, что между странами развивается взаимодействие.

«В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этих учений», — сказал Вэй Фэнхэ. Его процитировал ТАСС.

Шойгу заявил, что с удовольствием принимает приглашение. Об этом написало РИА «Новости».

Россия и Китай сумели найти новые формы для продолжения сотрудничества и в сложных условиях пандемии, отметил глава оборонного ведомства. Он также выразил признательность за то внимание, которое министр обороны КНР уделяет развитию военного партнерства.

Шойгу поздравил коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая. Он указал, что за это время НОАК прошла огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя новые технологии для обеспечения защиты страны.

Ранее Китай призвал Россию вместе противостоять спекуляциям на тему происхождения коронавируса.